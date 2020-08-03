Altın haftaya rekorla başladı! Neden yükseliyor? Analistler açıkladı

Spot ve vadeli altın fiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle artan güvenli liman alımları ile yeniden rekor seviyelere yükseldi.

Abone ol

Spot ve vadeli altın fiyatları, koronavirüs pandemisi ortamında güvenli varlık arayışının sürmesi ile birlikte, haftaya rekorlar kırarak başladı ve spot altın ons başına 2,000 dolar seviyesine yaklaştı.

Spot altın Temmuz ayında, yatırımcıların dikkatlerini zayıflayan dolara ve rekor düşük seviyelere inen ABD reel faizlerine çevirmeleri ile birlikte, yüzde 11 yükselerek, 2012'den bu yana en büyük aylık kazancını gerçekleştirdi. Stratejistler şimdi devlet tahvilleri yerine nakit, kredi, temettü hisseleri ve altın gibi alternatifleri değerlendiriyor.

Neden yükseliyor?

- Sağlık krizi, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklara talebin artmasına neden olan faiz indirimleri de dahil, ekonomileri desteklemeye yönelik daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte ve kapsamda teşvik uygulamalarına gidilmesine neden oldu.

- Artan jeopolitik gerilimler de altına talebi artırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Trump yönetiminin yakın bir zamanda, ulusal güvenlik risklerini azaltmak için Çin'e ait "geniş bir yelpazeye yayılmış" yazılıma yönelik tedbirleri açıklayacağını söyledi.