BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 442,63
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaçan kaptanı yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Abone ol

Dün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden günübirlik tatil için geldikleri öğrenilen 9 kişiyi gezdiren tekne Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olup, battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi ve kaptanı Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Elif Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları, bu sabah İzmir'den gelen Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

Tekne kaptanı gözaltına alındı
Dört kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ olarak kurtarıldıktan sonra kaçan teknenin sahibi ve kaptanı Adem D., polis tarafından aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Tur düzenlemek için gerekli belge izinleri bulunmadığı öğrenilen teknenin kaptanı Adem D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Taburcu edildiler
Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan  Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü
İnce, yakın çevresine konuşmuş: CHP de iyi yönetilmiyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve SDG'nin petrol anlaşmasına tepki
Açık giyindin tartışmasına gerekçeli karar açıklandı
AK Partili Vekil Kalsın: İstanbul Sözleşmesi'nin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum
Kamu çalışanları için ‘dijital güvenlik’ önlemleri: Tüm trafik izlenecek
ÖNCEKİ HABERLER
Şile dönüşü kapasitesinin 3 katı dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi
Mustafa Varank: Milli elektronik kelepçe, eylül ayında teslim edilmeye başlanacak
Muslera’nın eldivenleri Aykut Özer'e şans getirdi
İstanbul Sözleşmesi tartışması sürerken... Temmuz ayında 36 kadın öldürüldü!
Max Kruse'nin yeni adresi belli oluyor
Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'den sosyal medyada olay yorum
Yorumlar