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Muslera’nın eldivenleri Aykut Özer'e şans getirdi

Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Fatih Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer, yaptığı paylaşımda maçta giydiği Muslera'nın eldivenlerinin kendine şans getirdiğini söyle

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Fatih Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor maçındaki performansı ve kurtardığı penaltıyla takımının 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermesinde büyük pay sahibi oldu.

Aykut Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fernando Muslera'ya olan hayranlığını ve final maçında onun eldivenlerini giyerek şans bulduğunu söyledi.

"Kaptanın eldivenleri, şanslı eldivenler, geçmiş olsun"
27 yaşındaki file bekçisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fernando Muslera'yı etiketleyerek "Kaptanın eldivenleri, şanslı eldivenler, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

''Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum''
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan da tebrik mesajı geldi. Fernando Muslera ise "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." paylaşımında bulundu.

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