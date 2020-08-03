Yusuf Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe atın

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Bu ülke kadına cinayeti önleyecek yasa yapmaktan âciz mi, yapmayın Allah aşkına!" dedi aileye tehdit olarak gördüğü İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe atması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

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İstanbul Sözleşmesi tartışması sürüyor. Dindar çevrelerce eleştirilen sözleşleşme aile ve topluma yıkım getirmekle suçlanıyor. Sözleşmeye karşı açılan kampanyanın öncü isimlerinden yazar Yusuf Kaplan, yine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İnsanları cinsiyetsizleştirmenin “toplumsal cinsiyet mühendisliği” projesi olarak adlandıran Kaplan, "Yaratıcı’ya “Ben senin verdiğin cinsiyeti kabul etmiyorum, reddediyorum!” demek." olduğunu yazdı.

Kadem'e uyarı

Sözleşmeyi savunan Kadem'e tepki gösteren yazar, "Ama durduğu yer Müslümanca bir yer değil. Belki farkında olmadan bizim değerlerimizin altını oyan bir yer. Ailenin ve toplumun geleceği açısından da, AK Parti’nin geleceği açısından da çok sorunlu hatta tehlikeli bir yer!" ifadelerini kullandı.

Sözleşme için "Sorunu cinsiyet sorunu, erkek-egemen cinsiyet sorunu olarak görüyorlar. Çözümü de, cinsiyetleri yok etmekte buluyorlar! İfrattan tefrite yuvarlanıyorlar..." diye yazan Kaplan, son olarak Erdoğan'a çağrıda bulunarak yazısını tamamlıyor:

Erdoğan çöpe atmalı

Şunu bilelim: Bu toplumu, son iki asır o büyük yok oluş mevsiminde aile ayakta tuttu. Aileyi de güçlü, sarsılmaz akîde. Akîde çökerse, aile çöker. Aile çökerse toplum ayakta duramaz. Toplum çökerse ülke silinir gider tarihten -Allah muhafaza!

Bir yanlışlık var, bir yerde büyük bir yanlışlık yapılıyor: Aile çöküyor! Uygulanan politikalar çok yanlış bu konuda. Müslüman, muhafazakâr bir partinin iktidarında ailenin çökmesi olacak iş değil, bunun vebali var!

Bu ülke kadına cinayeti önleyecek yasa yapmaktan âciz mi, yapmayın Allah aşkına!

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’ni çöpe atmalı, bizim insanı yücelten asil medeniyet değerlerimize dayalı, dünyaya da model olabilecek kadına cinayeti, şiddeti önleyecek örnek bir yasa yapılması talimatı vermeli!

Eğer İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp çöpe atmazsa, sonunu hazırlamış olur iktidar!

Benden hatırlatması.

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