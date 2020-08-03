Gökhan Gönül'den veda telefonu: Hakkınızı helal edin Fenerbahçe'ye gidiyorum

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül, siyah-beyazlı yöneticileri telefonla arayarak “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.

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Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti. Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.

Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti. Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

''Hakkınızı helal edin''

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan Gönül, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.

32 maç 4 gol 4 asist

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.