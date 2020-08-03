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NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

SpaceX şirketi tarafından 30 Mayıs'ta uzaya fırlatılan Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen astronotlar 19 saatlik yolculuğun ardından dünyaya döndü.

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SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya döndü.

ABD’li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida’nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.

ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.

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