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Beşiktaş'ta forvet için Pukki iddiası

Beşiktaş, bu sezon Premier Lig'e veda eden Norwich City takımının forvet oyuncusu Finlandiyalı Teemu Pukki'yi transfer listesine aldı.

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Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra santrfor bölgesinde çalışmaları hızlandı. Siyah-beyazlı takımın gündemine bu sezon Norwich City takımında iyi bir performans gösteren Finli golcü Teemu Pukki geldi.

İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın 'Beşiktaş' olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.

1990 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezona çok iyi başlamış ve kümede kalmayı başaramayan Norwich City adına 11 gol atmıştı.

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