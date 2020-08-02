MSB duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.Abone ol
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiğini belirtti.
Bakanlık, son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’nin mesajında “Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek” ifadeleri kullanıldı.