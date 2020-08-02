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Didier Drogba başkan adayı oldu

Afrika futbolunun efsanesi Didier Drogba yönetici koltuğuna geçmeye hazırlanıyor. Unutulmaz golcü, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Chelsea'nin unutulmaz golcüsü Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Adaylığını resmiyete kavuşturmak için Abidjan'daki federasyon binasına giden Drogba'yı yüzlerce futbolsever karşıladı. Ancak ülke tarihinin en golcü futbolcusu olan Drogba, seçimlerde favori gösterilmiyor.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Drogba, başkanlık için FIFA'da asbaşkanlık görevini sürdüren İdris Diallo ile yarışacak.

2 kez Afrika'da Yılını Futbolcusu seçilen efsane forvet, futbolculuk kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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