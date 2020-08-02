Genç kız her şeyi anlattı bu madde yüzünden karısını kızını satan bile oluyor

BURSA'da 5 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç kız, aşkı uğruna uyuşturucuyu bırakmak için hastaneye tedavi olmak için yattı.

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Arkadaş ortamında 20 yaşındayken bir kez kullandığı metamfetaminle uyuşturucu bağımlısı olan E.B., 5 yıl boyunca uyuşturucu kullandı. Uyuşturucuyu bırakmak için uzun süre mücadele eden, ancak başarılı olamayan genç kıza, uyuşturucuyla mücadelede en büyük desteği Bursa Samsunlular Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven verdi.

Sevdiği adamın, "Seninle evlenmek istiyorum ama uyuşturucuyu bırakman lazım" demesi üzerine, genç kız, bu illetten kurtulmak için Dernek Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven'den yardım istedi. Genç kıza elinden gelen desteği veren Ataseven, genç kızı tedavi olması için hastaneye yatmaya ikna etti. E.B., tedavi olmak üzere Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (ÇEMATEM) giderek yattı.

Burada bir ay tedavi görecek olan genç kız, uyuşturucudan kurtularak sevdiği adamla evlenmeyi planlıyor.

"İnsanları her türlü yola sürüklüyor"

Uyuşturucunun çok kötü bir illet olduğunu ifade eden E.B., "Uyuşturucuya 5 yıl önce başladım. 5 yıldır aralıksız kullanıyorum. Yaklaşık 20 gündür bıraktım. Bu illetten kurtulmak istiyorum. Bunu kimsenin içmesini istemiyorum. Benim kardeşim yaşındakiler içiyor. Bunları görüyorum ve üzülüyorum. Ben evde fare gibi geziyordum, babama gözükmemek için. Babamla konuşmuyordum, bıraktığım için artık benimle konuşuyor. Bu illeti kullanınca takıntılı oluyorsun. Hastaneye yatıp inşallah kurtulacağım. Bir kereden bir şey olmaz diyorlar, bu bir kerenin devamı geliyor. Bıraktırmıyor insana. Ben de bir kere denedim, bir daha denedim, baktım bağımlısı olmuşum. Aradan 5 yıl geçmiş. Kimse başlamasın. Metamfetamin uyarıcı madde, insanları her türlü yola sürüklüyor. Bu madde yüzünden karısını, kızını satan bile oluyor. Ben her şeyi gördüm.

'Temizlen, seni alacağım' diyor

Hastaneye yatayım, şu bir ay benim için çok güzel geçecek. Bana zorlu diyorlar, ama benim için güzel geçecek. Bir ay sonra evleneceğim. Bir evlilik adayım var, bana, 'Temizlen, seni alacağım' diyor. Ebru ablayı da kendime sağdıç yapacağım. Beni bırakmam konusunda en çok teşvik eden Ebru abla" dedi.

Genç kızı tedavi olmaya ikna eden Bursa Samsunlular Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven ise, "Kızımızın annesi bizi aradı, destek istedi. Biz de kızımızla konuştuk. Tedavi olması için ikna ettik. Bu zorlu süreçte onun yanındayım. Tedavi olmak için çok hevesli. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız. Onu topluma kazandıracağız" şeklinde konuştu.