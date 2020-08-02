Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.