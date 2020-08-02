Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.'' diyerek vatandaşları uyardı.

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4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yazlık beldelere akın ederken plajlar, denizler doldu taştı sosyal mesafe kurallarına uyan olmadı. Tatil beldelerinde oluşan kalabalık görüntü herkesi korkuttu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

''Birinci dalga sahillere indi''

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.''

Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020



1 Ağustos korona rakamları

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Corona virüse ilişkin 1 Ağustos verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 710 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri paylaştı ve "Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." açıklamasında bulundu.