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'IŞİD kasabı' lakaplı Esadullah Orakzai operasyonla öldürüldü

AFGANİSTAN'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yürüten IŞİD'in Horasan kolu istihbarat şefi Esadullah Orakzai öldürüldü.

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Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre IŞİD'in sözde Horasan istihbarat şefi, 'IŞİD kasabı' lakaplı Esadullah Orakzai, Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

'IŞİD kasabı' lakabı

Orakzai'nin Afganistan'daki sivillere yönelik kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu ve IŞİD yapılanması içindeki rakiplerini infaz ettiği vurgulanan açıklamada, bundan dolayı Orakzai'nin 'IŞİD kasabı' lakabını aldığı kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği de belirtildi.

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