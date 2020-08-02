'IŞİD kasabı' lakaplı Esadullah Orakzai operasyonla öldürüldü

AFGANİSTAN'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yürüten IŞİD'in Horasan kolu istihbarat şefi Esadullah Orakzai öldürüldü.Abone ol
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre IŞİD'in sözde Horasan istihbarat şefi, 'IŞİD kasabı' lakaplı Esadullah Orakzai, Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.
'IŞİD kasabı' lakabı
Orakzai'nin Afganistan'daki sivillere yönelik kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu ve IŞİD yapılanması içindeki rakiplerini infaz ettiği vurgulanan açıklamada, bundan dolayı Orakzai'nin 'IŞİD kasabı' lakabını aldığı kaydedildi.
Açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği de belirtildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı