Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ile maske kullanımını ihlalden bir günde 2 bin 768 kişiye idari işlem uygulandı.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.
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