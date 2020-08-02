Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ile maske kullanımını ihlalden bir günde 2 bin 768 kişiye idari işlem uygulandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.