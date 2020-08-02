BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

5 günlük ve il il haritalı hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

117

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

217

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

317

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice esmesi bekleniyor.

417