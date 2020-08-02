BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  POLİTİKA

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan personele uyarı mesajı: Fazlasıyla üzerim

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Nasıl olsa ben memurum bana bir şey olmaz’ diye düşünmesinler, yolunu yordamını bulurum fazlasıyla üzerim" sözleriyle belediye personeline uyarılarda bulundu.

Abone ol

Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından çıkarılan bayram gazetesinde uyarılar yapan Özcan, “Ben iki tur birimleri tek tek dolaşarak gerekli uyarılarda bulundum. Bunun içinde kapris yapıp verimli çalışmayanlar var. Bunun içinde iş yerinde ahengi bozup çalışma performansını düşürenler var.” düşüncesini dile getirdi.

"Bazıları çalışmamaya alışmış"

Başkan Özcan, şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar siyaseten böyle yapıyor diyeceğim 1-2 kişi dışında yok. Bazıları çalışmamaya alışmış. Yatarak para kazanmayı kendine hayat felsefesi haline getirmiş olanlar var. Müdürleri de bu konuda uyardım. Benim bireysel tespit ettiklerim de var onlarla ilgili de işlem yapacağım. Ben bu kadar açık çek verdikten sonra hâlâ verimi artıramazlarsa bundan sonra sorunu çalışanlarda değil onlarda arayacağım. Ondan sonra da müdürlerle de yollarımızı ayıracağız.

Bazı memur personeller ‘Nasıl olsa ben memurum bana bir şey olmaz’ diye düşünmesin. Hep söylüyorum, ben hukukçuyum. Yolunu yordamını bulurum fazlasıyla üzerim.

Çünkü üzerimde büyük bir vebal var. Bolu halkının parasını kullanıyorum. Bolu halkının parasıyla yatarak çalışan kimseye para ödeyemem. Bunun hesabını halka ve Allah'a veremem." değerlendirmesinde bulundu. 

"Rahat batanlar var"

'Nedir derdin’ diyorum. ‘Anlaşamıyorum. Müdürümle anlaşamıyorum, şu birimde çalışmak istiyorum’ gibi rahat batanlar var. Bunun hakkında gereğini yapacağım. Bunun hakkında siyasi davrananlar var. Siyaseten engelleme çabası içerisine girmek mi yoksa beceriksizlik mi bilemiyorum?

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bekir Pakdemirli duyurdu: Kalan kurbanlıklar satın alınacak
Türk Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman'dan olay yaratan koronavirüs iddiaları
Rusya ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlıyor
Altın daha da yükselir mi? Uzman isimden Ağustos'da gram ve çeyrek altın uyarısı!
Merih Demiral sahalara dua ederek geri döndü tarihe geçti
Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman istifa etti
Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye koronavirüs cezası
Çeşme'de bayramda adım atacak yer kalmadı tüm ülke buraya gelmiş gibi
İsrailli bakanda koronavirüs tespit edildi
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor
Yorumlar 6 yorum