Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman istifa etti

SİİRT Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 29 Temmuz'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını verdiğini açıkladı.

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Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

'Sanki Ferrari' demişti

Siirt Üniversitesi'nin kiralamak için ihaleye çıktığı Audi A6 marka araç geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada gündem olmuş, Rektör Erman "Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu" ifadesini kullanmıştı.