Menderes'te orman yangını

İZMİR'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 5 arazöz ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan Menderes'in Çamönü mevkisinde de dün yangın çıkmıştı.