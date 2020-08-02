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Galatasaray Iago Herrerin ile sıkıştı! Aslan dövmesini bile paylaştı

Galatasaray'ın Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan Iago Herrerin ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Tecrübeli kaleci anlaşma sonrasında ise sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başlarken aslan dövmesinin de yer aldığı bir story paylaştı.

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Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçındaki ciddi sakatlığının ardından kaleci arayışlarına hız vermişti.

Kaleyi devralan Okan Kocuk, yediği basit goller nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı kulübün kaleci arayışında mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

La Razon: Galatasaray'a kiralanacak 
La Razon'un haberine göre Galatasaray, Athletic Bilbao ile anlaşmaya vardı ve 2021'de sözleşmesi bitecek olan Herrerin, Galatasaray'a kiralanarak takımına veda edecek.

Alkorta: Ayrılmak istiyor, mutlu değil
Athletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta da yakın dönemde yaptığı açıklamada, "Ocak ayında ayrılmak istedi çünkü mutlu değil. Bence Iago'ya çok haksızlık edildi. Şimdi yapmamız gereken bir teklif geldiğinde ayrılmasını kolaylaştırmaktır" demişti.

Aslan dövmesini paylaştı
32 yaşındaki kaleci altyapısından yetiştiği Bilbao'da bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti. Tecrübeli kaleci anlaşma sonrasında ise sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başlarken aslan dövmesinin de yer aldığı bir story paylaştı.

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