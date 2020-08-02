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Beyin kanaması geçirdi ambulans verilmedi... İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan ve 6 ay önce beyin ameliyatı olduğu için evde bakım hizmeti alan 67 yaşındaki Aysel Çapar'a, iddiaya göre hastaneye götürülmesi için ambulans verilmedi.

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Yakınları tarafından otomobil ile götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Çapar'ın hayati tehlikesi sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Beyin kanaması geçirdi ambulans verilmedi

Yeni Mahalle’de yaşayan ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında evde bakım hizmeti alan Aysel Çapar’ı kontrol etmek için eve gelen doktor, Çapar’ın beyin kanaması geçirdiğini ve acilen Kahramanmaraş’a götürülmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Aysel Çapar’ın eşi Şükrü Çapar, iddiaya göre, Göksun Devlet Hastanesi’nden ambulans istedi ancak bir sonuç alamadı.

Bunun üzerine Aysel Çapar, yakınları tarafından evden bir çarşafla çıkarılıp otomobilin arka koltuğuna yatırılarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne (KSÜ) götürüldü.

İnceleme başlatıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Aysel Çapar’ın yaşadıklarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nün inceleme başlattığı ve aileyle görüşüp süreç hakkında bilgi aldığı belirtildi. 

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