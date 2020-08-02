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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor, Eddie Newton'un yeni sezonda teknik direktör olarak görev yapacağını açıkladı.

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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörülük görevini devralan A Takım Antrenörü Eddie Newton, yeni sezonda da takımın başında olacak.

Konu hakkında bordo-mavili kulüpten, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" açıklaması geldi.

Trabzonspor'a kupa kazandırdı
48 yaşındaki çalıştırıcı, Çimşir'in ardından takımın başında iki maçta görev almıştı. Ligin son haftasında Kayserispor'u mağlup eden İngiliz hoca, kupada ise Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Kulüple ve Oyuncularla olan diyaloğu iyi
Chelsea’de önemli bir dönem geçiren Newton, 2011-2012 sezonunda FA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de bordo-mavili kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle takım içinde sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcı, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında saha kenarındaki duruşu ve oyuna müdahaleleri büyük bir beğeni kazandı.

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