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Bakan Kasapoğlu, Merih Demiral’ı telefonla arayarak kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 201 gün sonra sahalara dönen ve İtalya liginde şampiyonluk yaşayan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral’ı telefonla arayarak tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya liginde şampiyonluk yaşayan ve 201 gün süren sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral’ı kutladı.

Milli sporcu Demiral ile telefonda konuşan Bakan Kasapoğlu, Serie A'nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanmasının ardından 201 gün sonra sahalara dönen milli sporcunun daha güçlü döneceğine hep inandığını belirterek milli sporcuyu kutladı.

Demiral’ın uzun yılar milli takıma hizmet edeceğine inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu İtalya liginde Juventus ile şampiyonluk yaşayan milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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