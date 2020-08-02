İstanbul'da 130 bin aileye kurban eti ulaştırılacak! İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 130 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracaklarını açıkladı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda yapılan bağışların hedefin üstüne çıktığını belirtti.

İmamoğlu, Twitter'den yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Vakfı’na yapılan bağışlar hedefinin üstüne çıktı, İstanbul’da 130 bin ihtiyaç sahibi ailemizin evine kurban eti ulaşacak. Kesimler noter huzurunda ve din görevlimizin refakatiyle gerçekleşti. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Allah razı olsun.