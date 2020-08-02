Hedefi büyük takımlarda oynamaktı 23 yaşında yeni doğmuş bebeğe dönüştü
Bursa’da, 3 yıl önce denizde boğulan, ancak duran kalbi yeniden çalıştırılan üniversite öğrencisinin annesi, çocuğunun sağlığına kavuşarak tekrar anne diyebilmesi için yardım bekliyor.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatih Alver, 3 sene önce arkadaşlarıyla Gemlik ilçesine giderek denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Alver, çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Ancak boğulma esnasında nefessiz kaldığı için kalbi duran genç adam, hastanede yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü.
Fakat kalbi durduğu için beynine oksijen gitmeyen üniversite öğrencisi felç oldu. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından evine getirilen Alver, yatağa bağlı şekilde yaşarken, fizik tedavi görmeye başladı. Felç kalan ve yatağa bağlı halde yaşadıkları çocuklarını tedavi ettiren Alver ailesi, bir yandan çocuklarına bakarken, bir yandan da maddi sıkıntılarını halletmeye çalıştı.
İki senedir fizik tedavi gördü, ancak ailenin artık maddi gücü kalmadı
Yatağından kalkamayan Fatih için eve fizik tedavi uzmanları getiren aile, ellerine geçen bütün parayı Fatih’in sağlığına harcadı. Ancak daha fazla maddi imkansızlıklarla boğuşamayan Alver ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için yetkililer ve yardımseverlerden yardım bekliyor.
"oğluma 'yaşamaz' dediler, ama hayata tutunabildi"
3 sene önce yaşanan olayın ardından oğlu Fatih’in felçli kaldığını söyleyen baba Murat Alver, “Oğlum 2016 yılında arkadaşlarıyla denize gitti. Orada ayağına kramp girmiş ve denizde boğulmuş. Denizden çıkarttıklarında kalbi durmuş, daha sonra hastanede kalbini tekrar çalıştırmışlar. Hastanede 15 gün makineye bağlı yaşadı, oğluma yaşamaz dediler, ama hayata tutunabildi. 4 ay yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi gördü” diye konuştu.