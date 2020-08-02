İstanbul'da temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesi! İTO açıkladı

İSTANBUL'da geçtiğimiz ay, fiyatı en fazla artan harcama kalemi, yüzde 12,36 ile konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 83'ünün perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 111 ürünün fiyatı ise değişmedi. Temmuz ayında konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu ücreti, yüzde 12,36 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak öne çıktı.

Fiyatı artan ürünler

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; konut harcamaları grubundan yüzde 11,21 ile badana boya işçiliği, gıda harcamaları grubundan yüzde 9,42 ile sivri biber, yüzde 8,21 ile tuzlu fıstık, yüzde 7,32 ile bisküvi, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 6,12 ile yemek odası takımı ve konut harcamaları grubundan yine yüzde 6,12 ile fuel oil oldu.

Fiyatı ucuzlayan ürünler

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kabak, geçen ay yüzde 34,48 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıtlara geçti. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 34,31 ile taze fasulye, yüzde 30,13 ile patlıcan, yüzde 29,22 ile kiraz ve yüzde 24,51 ile salatalık olarak sıralandı.

Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle: