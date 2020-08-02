BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  CHP

Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarıyla ilgili ilk açıklama

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Abone ol

CHP'li Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası ortaya atıldı.  CNN Türk muhabiri Ünal Kaya, konuya ilişkin edindiği kulisleri CNN Türk ekranlarında paylaştı. Kaya'nın edindiği bilgilere göre İnce, kapsamlı bir çalışma başlattı. 

Adaylık için mi parti kurmak için mi?

Bu çalışmanın parti kurma hazırlığıyla ilgili olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığında gerekli 100 bin imza için örgütlenme çalışması yaptığı yönünde iddialar olabileceği belirtildi.

İnce'den ilk açıklama

Muharrem İnce, iddialara ilişkin Twitter hesasından açıklama yaptı. İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." paylaşımını yaptı. 

İlk olarak Yalçın Bayer duyurmuştu: Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kurulacak olan yeni partinin 15 Eylül'de, Hakkari'de kurulacağını yazısında paylaşmış;  "Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP'nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti..." olacağını belirtmişti. 

45 kurucu isim varmış

Gazeteci ve Korkusuz yazarı Can Ataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'li Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen parti ile ilgili yeni bir iddiada bululndu. Ataklı, "45 Kurucu isim varmış. 20'nin üzerinde, yani grup kuracak kadar da milletvekili yeni partiye geçecekmiş." ifadelerini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hedefi büyük takımlarda oynamaktı 23 yaşında yeni doğmuş bebeğe dönüştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesi! İTO açıkladı
Genç kız her şeyi anlattı bu madde yüzünden karısını kızını satan bile oluyor
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton
Galatasaray Iago Herrerin ile sıkıştı! Aslan dövmesini bile paylaştı
Beyin kanaması geçirdi ambulans verilmedi... İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı
Fatih Altaylı'nın yazısı gündeme oturdu! 'Sağlık Bakanlığı ilk kez kontrolü elden kaçırmış gibi'
ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Acıgöl’ün suları 6- 7 metre çekildi
İstanbul'da 130 bin aileye kurban eti ulaştırılacak! İmamoğlu açıkladı
Bakan Kasapoğlu, Merih Demiral’ı telefonla arayarak kutladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan fedakar öğretmenlere teşekkür telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cudi Dağı'ndaki Mehmetçik'e sürpriz telefon!
Yorumlar