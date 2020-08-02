Hollanda kararını verdi! Türkiye'den dönenler için zorunlu karantinayı kaldırdı

HOLLANDA, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 'riskli ülkelerden' dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırdı.

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Bunun yerine, 'turuncu' ya da 'kırmızı' listedeki ülkelerden dönenlerin belirli bir süre evde kalması istenecek.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, riskli ülkelerden dönenlerden gelen şikayetler üzerine, zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollandalı bakan, zorunlu karantina için yasal dayanak bulunmadığını belirterek, Avrupa'da son günlerde turuncu ya da kırmızı bölge sayısının giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

Zorunluluk bu kararla ortadan kalkmış oldu

Hollanda, 'kesinlikle seyahat edilmemesi gereken' bölgeleri simgeleyen kırmızı liste ile 'zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken' bölgeleri kapsayan turuncu listedeki ülkelerden dönenleri, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyordu.

Turuncu listede bulunan Türkiye'den Hollanda'ya dönenler de, zorunlu karantina kapsamındaydı. Ancak, artık bu zorunluluk hükümetin kararıyla ortadan kalkmış oldu.