BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  DÜNYA

Hollanda kararını verdi! Türkiye'den dönenler için zorunlu karantinayı kaldırdı

HOLLANDA, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 'riskli ülkelerden' dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırdı.

Abone ol

Bunun yerine, 'turuncu' ya da 'kırmızı' listedeki ülkelerden dönenlerin belirli bir süre evde kalması istenecek.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, riskli ülkelerden dönenlerden gelen şikayetler üzerine, zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollandalı bakan, zorunlu karantina için yasal dayanak bulunmadığını belirterek, Avrupa'da son günlerde turuncu ya da kırmızı bölge sayısının giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

Zorunluluk bu kararla ortadan kalkmış oldu

Hollanda, 'kesinlikle seyahat edilmemesi gereken' bölgeleri simgeleyen kırmızı liste ile 'zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken' bölgeleri kapsayan turuncu listedeki ülkelerden dönenleri, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyordu.

Turuncu listede bulunan Türkiye'den Hollanda'ya dönenler de, zorunlu karantina kapsamındaydı. Ancak, artık bu zorunluluk hükümetin kararıyla ortadan kalkmış oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bahçeli'ye kötü haber! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarıyla ilgili ilk açıklama
İstanbul'da temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesi! İTO açıkladı
Genç kız her şeyi anlattı bu madde yüzünden karısını kızını satan bile oluyor
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton
Galatasaray Iago Herrerin ile sıkıştı! Aslan dövmesini bile paylaştı
Beyin kanaması geçirdi ambulans verilmedi... İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Didier Drogba başkan adayı oldu
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Acıgöl’ün suları 6- 7 metre çekildi
İstanbul'da 130 bin aileye kurban eti ulaştırılacak! İmamoğlu açıkladı
Bakan Kasapoğlu, Merih Demiral’ı telefonla arayarak kutladı
Kavurma nasıl yapılır kolay ve pratik kavurma tarifi
Yorumlar