Kars'ta dolu nedeniyle kent beyaza büründü

Kars'ta dolu nedeniyle kent merkezi beyazlara büründü. Sarıkamış ilçesinde ise aniden bastıran sağanağın ardından yağan dolu su baskınlarına neden oldu.Abone ol
KARS'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Kars- Iğdır kara yolunda dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken bazı araçlar yol kenarına çekip yağışın durmasını bekledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar geçidi mevkisinde şiddetli dolu nedeniyle yol ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanağın ardından yağan dolu su baskınlarına neden oldu. Düzmeşe mevkisinde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.
Mescitli köyünde ise yağmur suları köyün içinden geçen dereyi taşırdı.
Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.