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Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti!

Kahramanmaraş'ta boşanmak üzere olan eşiyle tartışan Ali Yavuz, pompalı silahla eşini öldürdü kayınvalidesini ise yaraladı.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldürdü, kayınvalidesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ali Yavuz (38) boşanma aşamasında olan ve Fatih Mahallesi'nde annesinin yanında yaşayan eşi Sevgi Yavuz'un (28) yanına gitti. Burada eşler arasında iddiaya göre kredi çekme ve para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Yavuz, eşine tüfekle ateş etti, kayınvalidesi Dürdane Durur'u da tüfeğin dipçiğiyle yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan Sevgi Yavuz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dürdane Durur ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

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