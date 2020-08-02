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Burdur Salda Gölü'nde boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

BURDUR'DA Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğunu cansız bedenine ulaşıldı.

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DENİZLİ’de ikamet eden Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu Hamze Hamek, serinlemek için kardeşleri ile Salda gölüne girdi. Kardeşlerinin yanında bir anda gözden kaybolan Hamze Hamek, kardeşlerinin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Antalya’dan çağrılan Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi dalgıçları, kısa çalışmanın ardından Hamzi’nin cansız bedenine ulaştı. Hamze’nin cenazesi, kıyıya çıkartılıp cenaze aracına konularak Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 13 yaşındaki Hamze’nin yakınları fenalık geçirirken jandarma ve 112 ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

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