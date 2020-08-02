BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  YEREL

İzmir Foça'da teknenin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı

İZMİR'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Abone ol

İZMİR Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayıp durumdaki 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatmanur Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti
Süper Lig 22 takımlı mı olacak? TFF'den son dakika açıklaması
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarıyla ilgili ilk açıklama
İstanbul'da temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesi! İTO açıkladı
Genç kız her şeyi anlattı bu madde yüzünden karısını kızını satan bile oluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta dolu nedeniyle kent beyaza büründü
Çin’de boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplanan inşaat işçisi böyle kurtarıldı
Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamadı! Çarpıcı araştırma sonuçları
Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar
Hollanda kararını verdi! Türkiye'den dönenler için zorunlu karantinayı kaldırdı
Bugün AVM'ler kaça kadar açık bayramda AVM'ler kaçta kapanır?
Yorumlar