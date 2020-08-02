Pakdemirli: Yangınların yüzde 90'ı insan hatası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde çıkan yangınlara 21 bin kişilik bir ekibin müdahale ettiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, yangınların yüzde 90 oranındaki bölümün insan hatasından kaynaklandığını açıkladı.

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İZMİR başta olmak üzere 5 il 6 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınlarda düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın yangınla mücadele ekiplerini zorladığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna yangınların insan hatalarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa- Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

Bakan Pakdemirli canlı yayında konuştu

NTV ekranında yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.

"Yangınların yüzde 90 oranında insan hatasından kaynaklanıyor"

"Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna da yanıt veren Pakdemirli, her orman yangınıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok yönlü soruşturma başlattığı ama yangınların yüzde 90 oranında insan hatasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Pakdemirli, ''194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor'' bilgisini de ekledi.

Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.