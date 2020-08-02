Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (2 Ağustos Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 2 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 40 bin 247 yeni test yapıldı, 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 978 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

"Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" ifadelerini kullandı.

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/kosHdNAVdL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020