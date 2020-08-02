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Meteoroloji'den 9 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Kars, Ordu ve Konya'nın da bulunduğu 9 il için sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji, yağışların Rize ve Artvin çevresinde şiddetli olacağını belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normellerinin 1-3 derece altında olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel doluyla birlikte etkili olacağı öngörülüyor.

Önemli uyarı

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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