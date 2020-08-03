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Erzincan'da mısır tezgahı el konulmak istenince kendini benzin döküp yaktı

İhlas Haber Ajansı

ERZİNCAN'da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

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Olay, bayramın ilk günü akşam saatlerinde Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.’den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon’a sevk edildi. Trabzon’da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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