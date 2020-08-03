Sivasspor yeni 10 numarasını buldu: Jorge Felix

Demir Grup Sivasspor, Polonya ekibi Piast Gliwice'de forma giyen İspanyol 10 numara Jorge Felix ile anlaştı.

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Süper Lig'i 4. tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Avrupa'da temsil edecek Demir Grup Sivasspor, İspanyol Jorge Felix ile anlaşmaya vardı.

Takımın bu sezonki performansında önemli pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gibi isimleri kaybeden Kırmızı Beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da transferi duyururken; "Jorge Felix ile prensip anlaşmasına vardık. Jorge Felix transferi imzaya kaldı" dedi.

28 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon Piast Gliwice ile ligde 33 maça çıktı ve 16 gol, 4 asistlik performansıyla Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. Felix'in takımıyla olan sözleşmesi bu sezon sona ermişti.