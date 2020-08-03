Eski Fenerbahçeli Stoch koronavirüse yakalandı

Yunanistan'ın PAOK kulübü, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch'un COVID19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Miroslav Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım" ifadelerini kullandı.

Stoch'un formasını giydiği Yunan ekibi PAOK, 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe de eski oyuncusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un corona virüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini istiyoruz."