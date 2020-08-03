Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Sampdoria talip oldu

İtalya Serie A takımlarından Sampdoria, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria talip oldu. Sampnews24 sitesinde yer alan habere göre; Sampdoria, Younes Belhanda'yı uzun bir süredir takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, sarı-kırmızılı takım tarafından 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibinin harekete geçtiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Belhanda; geçen sezon forma giydiği 33 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti.

Belhanda, Galatasaray'dan ne kadar kazanıyor?

2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer edilen Faslı oyuncu, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 3.350 EUR sabit transfer ücreti kazanıyor.

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim, görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim ödemesi yapılıyor.