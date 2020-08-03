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İstanbul Sözleşmesi tartışması sürerken... Temmuz ayında 36 kadın öldürüldü!

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar sürerken kadına yönelik şiddet olayları ve cinayetlerde devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı rapora göre; temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi ve 11 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

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Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme amacı taşıyan Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Twitter hesabından paylaştığı rapora göre; Temmuz ayında 36 kadın cinayete kurban gitti ve 11 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

Temmuz ayında öldürülen 36 kadından 5'i ekonomik nedenle, 13'ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 18 kadının ise neden öldürüldüğü henüz tespit edilemedi.

"Şiddet boyut değiştirerek devam ediyor"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan şüpheli ölümlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

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