Serdar Arseven 1990'ları anlatan video paylaştı yorum yağdı

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven, 90'lı yılları ekonomik ve siyasal krizlerle geçiren Türkiye'nin yakın geçmişinin yeterince anlatılamadığını yazdı.

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Dikiş tutmayan koalisyonlar, ekonomik krizler, yükselen faizler, siyasi parti liderlerinin birbirlerine çelme atmaları... Yakın geçmişi özetleyen bu satırlar bir videoda toplandı.

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven, 1990'lı yılları anlatan bu videoyu, Twitter hesabında paylaştı. Arseven, "Bu memleketin yakın geçmişte neler yaşadığı anlatılmadı ki! Okullarda hâlâ gak guk!" ifadelerine yer verdi.

Bu memleketin yakın geçmişte neler yaşadığı anlatılmadı ki!

Okullarda hâlâ gak guk!



#RecepTayyipErdogan https://t.co/WHTG5vxbVC — Serdar Arseven (@sarseven) August 3, 2020

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