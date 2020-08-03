İnce, yakın çevresine konuşmuş: CHP de iyi yönetilmiyor

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddialarının ortaya çıkması sonrası yakın çevresine konuşan Muharrem İnce'nin “CHP de iyi yönetilmiyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir" dediği öne sürüldü.

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"Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" diyen İnce’nin konuyu yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde dile getirdiği "Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim." dediği iddia edildi.

Muharrem İnce’nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddiası siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşti. İddianın ardından bir süre sessiz kalan Muharrem İnce, önceki gün Twitter hesabından açıklama yaptı. İnce açıklamasında, “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın aktardığı habere göre ise İnce'nin yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

"CHP de iyi yönetilmiyor"

İnce'nin şunları dediği aktarıldı: Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. CHP'nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.

"4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir"

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ikinci çıkacak kişiyi kim olsa destekleyeceğini söyleyen İnce'nin, “Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir. AK Parti iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez” dediği öne sürüldü.