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HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL 6.9735 seviyelerinde! Uluslararası piyasalarda son durum

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uluslararası piyasalarda güne yatay başlaması sonrası 6.9735 seviyelerinde işlem görüyor.

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Cuma günü uluslararası piyasalarda en düşük 6.9570, en yüksek 7.0153 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.2 değer kaybıyla 6.9720'den tamamladı.

Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu bugüne ise uluslararası piyasalarda yatay seyirle başlayan dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 6.9735 seviyelerinde hareket ediyor.

Euro /TL yüzde 0,2 azalışla 8.1970 ve sterlin/TL yatay seyirle 9.1090 seviyelerinde bulunuyor.

Takip edilecek veriler

Analistler, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise küresel bazda açıklanacak imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Dolarda, teknik açıdan 6.97 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7.10-7.20 aralığının takip edileceğini bildiren analistler, 6.95'in ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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