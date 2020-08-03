Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi teknik direktörlükten ayrıldı

ROMANYA Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'nın sahibi Gheorghe Hagi, kulüpteki teknik direktörlük görevinden ayrıldı.

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Gheorghe Hagi, sahibi olduğu Viitorul Constanta'nın teknik direktörlüğünden ayrıldı.

Galatasaray efsanelerinden biri de olan Rumen çalıştırıcı, "Eylül 2014'ten beri sürdürdüğüm teknik direktörlükten ayrılıyorum. Futbol akademisindeki görevime devam edecek ve çocuklarla ilgileneceğim" açıklamasını yaptı.

Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı Viitorul Constanta, 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.



Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarıkırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.