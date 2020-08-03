Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldız Bruma'nın peşinde listede 4 yıldız daha var
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşine düşürken lsitede 4 isim daha var.
Fatih Terim, Babel ve Belhanda'yı yeni sezonda takımda görmek istemiyor. Yönetim oyuncuların menajeri ile görüşmelere başladı.
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Kayserisporlu Bernard Mensah için önce Beşiktaş, ardından Galatasaray teklif yaptı. Fenerbahçe ve Trabzonspor da Ganalı orta saha için devreye girdi.
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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Sırbistan gol kralı Nenad Lukic ya da Norwich City'de forma giyen Teemu Pukki'den biriyle doldurmak istiyor.
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Trabzonspor, Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'u uygun maliyetle transfer etmek için temaslara başlıyor.
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