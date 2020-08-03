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Falcao'nun kazancı kadar kaybı da büyük oldu

Galatasaray'da yıllık 5 milyon euro alan, ancak bonuslarla beraber maksimum maaşı 7.5 milyon euro'yu bulan Radamel Falcao, bu sezon birçok bonusu kaçırdı.

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Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından olan Radamel Falcao, sarı kırmızılılarda en yüksek ücreti alan oyuncu.

Falcao bu sezon 13 maçta forma giyebildi ve 500 bin euro bonus kazandı. Eğer 29 maça ulaşmış olsaydı 1.6 milyon euro bonus kazanacaktı. Kolombiyalı oyuncunun buradaki kaybı 1.1 milyon euro.

Şampiyonlar Ligi de hem Galatasaray hem Falcao için hayal kırıklığı oldu. Galatasaray, Falcao’nun oynadığı maçlarda kazansaydı, oyuncu her maç için 35 bin euro daha alacaktı. Devler Ligi’nde 3 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Falcao, yer aldığı 3 maçta ise galibiyet göremedi ve 105 bin euro'yu kazanamadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk bonusu ise Falcao için 200 bin euro'ydu. Ligi 6. tamamlayan Galatasaray, oyuncularına şampiyonluk primi vermedi.

Falcao'nun anlaşmasındaki diğer bazı bonuslar ise şöyle:
Avrupa Ligi şampiyonluğu: 700 bin euro
Şampiyonlar Ligi son 16: 200 bin euro
Şampiyonlar Ligi çeyrek final: 300 bin euro
Şampiyonlar Ligi yarı final: 400 bin euro
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 4 milyon euro

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