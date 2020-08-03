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İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e yükseldi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 1 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının ise 123'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123’e yükseldi" denildi.

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