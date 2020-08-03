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Taksim değnekçilerin işgali altında vatandaşlardan ücret alırken görüntülendiler

İhlas Haber Ajansı

Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

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Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı.

Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Saniye saniye görüntülendi

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor. Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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