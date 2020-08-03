BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 442,67
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Salda Gölü'nde boğulan Suriyeli Hamzeh'in babası: Tuttum ama kurtaramadım

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Suriye uyruklu Hamzeh Hamamı'nın (13) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, "Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" diyerek, gözyaşı döktü.

Abone ol

Denizli'de oturan Suriyeli Hamamı ailesi, dün 4 çocuğuyla Salda Gölü'ne geldi. Ailenin çocuklarından Hamzeh Hamamı, serinlemek için göle girdi. Hamzeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Hamzeh Hamamı'dan iz bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi. Göle giren dalgıçlar, yaptıkları aramalar sonucu Hamzeh Hamamı'nın cansız bedenini buldu. Hamamı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Tabanı çamurdu

Baba Muhammed Hamamı, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenaze aracına konulan tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, gözyaşlarını tutamadı. 4 çocuğuyla birlikte yüzdüğü sırada Hamzeh Hamamı'nın gözden kaybolduğunu anlatan Muhammed Hamamı, "Taban çamurdu. Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" dedi. 

Hamzeh Hamamı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Denizli'de toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın haftaya rekorla başladı! Neden yükseliyor? Analistler açıkladı
Dolar/TL 6.9735 seviyelerinde! Uluslararası piyasalarda son durum
Hakkari Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü
İnce, yakın çevresine konuşmuş: CHP de iyi yönetilmiyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve SDG'nin petrol anlaşmasına tepki
Açık giyindin tartışmasına gerekçeli karar açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Şahin’den sahte ‘Çin’ propolisi uyarısı
Kuzey Marmara otoyolu bayram tatilcilerini sevindirdi
Fed'den 'sert karantina' önerisi! Hızlı bir toparlanma getirebilir
Futbolda transfer dönemi yarın başlıyor
Kosova Başbakanı koronavirüse yakalandı
Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor Diyanet Teşrik tekbiri nedir?
Yorumlar 1 yorum