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İzmir'in Menderes ilçesindeki yangında bir gözaltı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes'teki orman yangınıyla ilgili durum tespitinde bulunurken bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İzmir'in Menderes ilçesinde dün başlayan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının 22 saatte kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, bir kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Bakan ormanda mangal yakılmasına ilişkin önlem alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile görüşme yapıldığını da belirtti.

Bakan Pekdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var"

''Sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var''
Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda.

''Yakalamanıza imkan kalmıyor''
Son günlerde özellikle şunu ifade etmek isterim. Nemin yüzde 9'a düştüğü yerler var Türkiye'de. Bunun anlamı şu; otun üzerine sanki benzin dökmüşçesine bir yerde yangın çıktığı andan itibaren, o yangın bir miktar rüzgarın etkisiyle neredeyse yakalamanıza imkan kalmıyor. Manisa'da 2 uçak 10 helikopter, 20 su tankeri 320 personel taşıyor. Henüz kontrol altına alındı bilgisi gelmedi ama birkaç saat içinde Manisa yangınında soğutma faaliyetlerine geçebiliriz diye düşünüyorum.

146 orman yangını, 81 ziraat yangını çıktı
Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 ziraat yangını çıktı. İzmir'de de bir hafta içerisinde 20 orman yangını, 13 ziraat yangını olmak üzere İzmir'de de toplam 33 yangına müdahale ettik.''

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