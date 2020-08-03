Süleyman Soylu acı bilançoyu açıklayıp tatilcileri uyardı: O haberi duyunca başıma ağrı girdi

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine yakın tatilciler geri dönüş yoluna düştü. Süleyman Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklarken tatilcilere uyarılarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti. Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dönüş yolundaki tatilcileri uyaran Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: "Mümkün olduğunda gece yola çıkmazlarsa hem görüş kabiliyetleri daha yüksek olur. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz şekilde yola çıkmasınlar, emniyet kemerlerini taksınlar.

Yine bir tavsiyemiz daha var. Eğer kendinize uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bir husus daha var. Lütfen şerit ihlalleri yapmayın.

''Başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı''

Bayram müddetince, arefe gününden bugüne kadar şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şunu söylemek isterim. Sabah erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı.

''Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim''

Bunların her birinin bizi etkilediğini ve bize bir travmaya yol açtığını söylemek istiyoruz ki her birimiz dikkatli olalım. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim. Bir rakam daha vermek isterim son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi şekilde düşmüştür, hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düşmüştür."